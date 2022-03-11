الطقس: أجواء باردة وماطرة اليوم الجمعة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة 11-3-2022، أن توالي درجات الحرارة إنخفاضها لتصبح من جو بارد الى شديد البرودة خاصة في الجبال العالية؛ ونتيجة إستمرار تأثر البلاد بمالمنخفض الجوي تتساقط الأمطار في معظم المناطق الشمالية والوسطى من البلاد على فترات وتكون غزيرة احياناً.

أما في ساعات الليل يسود جو بارد جداً وماطر على فترات، والرياح تكون غربية الى جنوبية غربية، والله تعالى أعلى وأعلم.

السبت: 12-3-2022

يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تصبح دون المعدلات السنوية بنحو العشرة درجات مئوية، ويسود خلال النهار جو بارد في كافة المناطق وخاصة الجبلية منها، وتبقى الفرصة سانحة لزخات من الأمطار المحلية الطابع، وليلاً يسود جو بارد جداً مع إحتمالية لتشكل الصقيع في مناطق واسعة من البلاد، والرياح تكون غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.

الأحد:13-3-2022

يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى دون المعدلات السنوية العامة بحوالي أربعة درجات مئوية، ويسود جو بارد خلال ساعات النهار مع ظهور لكميات من الغيوم العالية والمتوسطة، وليلاً يصبح الجو شديد البرودة وكذلك الحال فجراً، والرياح تكون غربية الى شمالية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

الإثنين: 14-3-2022

ويوم الإثنين يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون دون المعدلات السنوية العامة بحوالي سبعة درجات مئوية ويسود جو بارد نهاراً وبارد جداً في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، والرياح تكون غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.