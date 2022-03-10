سعر مثقال الذهب اليوم في العراق 11-3-2022 عيار 21 و 24

سعر مثقال الذهب اليوم في العراق 11-3 2022 ، وقد وضع بين ايديكم فريق فلسطين اليوم أسعار المعدن الثمين الأصفر خلال التعاملات اليوم في الأسواق ، حيث تعرض إلى تذبذب خلال الفترة الأخيرة مع استمرار العملية العسكرية لليوم 15 على التوالي بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في العراق ، فيما أثار ذلك تزايدت اهتمام المواطنين للتعرف على أسعار الذهب لحظة بلحظة .

وتأتي هذه المقالة الموسومة سعر مثقال الذهب اليوم في العراق 2022 ضمن سلسلة مقالات نرصدها لكم يوميًا حتى يمكن لكافة الأشخاص في البلاد التعرف على الأسعار بكل اريحية تامة ، ونشير لكم إلى أن متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق (الأكثر تداولًا بالأسواق) زاد نحو 81.927 ألف دينار (56.15 دولار) وعن التفاصيل فهو على النحو التالي:

سعر مثقال الذهب اليوم في العراق 2022

وقد وضعنا لكم متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي ، وهو الآتي :

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 93,826 دينار $64.29

سعر الذهب عيار 22 86,008 دينار $58.93

اسعار الذهب عيار 21 82,099 دينار $56.25

اسعار الذهب عيار 18 70,370 دينار $48.22

سعر الذهب عيار 14 54,732 دينار $37.50

سعر الذهب عيار 12 46,913 دينار $32.14

اسعار أوقية الذهب 2,917,978 دينار $1,999

اسعار جنيه الذهب 656,796 دينار $450.01

اسعار كيلو الذهب 93,825,670 دينار $64,286

سعر الذهب اليوم في العراق 2022

كما اضفنا لكم أسعار متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في العراق بعملة دينار عراقي ، وهو الآتي :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

10 مارس 93,722 82,009 70,293 54,672 46,861

9 مارس 93,300 81,640 69,976 54,425 46,650

8 مارس 95,722 83,758 71,792 55,838 47,861

7 مارس 93,768 82,049 70,327 54,698 46,884

6 مارس 93,080 81,447 69,811 54,297 46,540

5 مارس 93,080 81,447 69,811 54,297 46,540

4 مارس 92,426 80,875 69,321 53,915 46,213

3 مارس 90,900 79,540 68,176 53,025 45,450

2 مارس 90,543 79,227 67,909 52,817 45,272

1 مارس 91,047 79,668 68,286 53,111 45,523

ونشير لكم في نهاية المقالة الموسومة سعر مثقال الذهب اليوم في العراق 2022 ، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.63% (12.51 دولار) إلى 2004.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1439 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفض 3% الأربعاء الماضي . بينما زاد البلاتين 1.1% إلى 1087.32 دولار.

كما أن العقود الأمريكية الآجلة للذهب صعدت 0.90% (17.80 دولار) إلى 2006 دولارات للأوقية ، في المقابل فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 25.80 دولار للأوقية.