سعر مثقال الذهب اليوم في العراق 11-3-2022 عيار 21 و 24

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:42 م
10 مارس 2022
سعر مثقال الذهب اليوم في العراق 2022 عيار 21 و 24
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سعر مثقال الذهب اليوم في العراق 11-3 2022 ، وقد وضع بين ايديكم فريق فلسطين اليوم أسعار المعدن الثمين الأصفر خلال التعاملات اليوم في الأسواق ، حيث تعرض إلى تذبذب خلال الفترة الأخيرة مع استمرار العملية العسكرية لليوم 15 على التوالي بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في العراق ، فيما أثار ذلك تزايدت اهتمام المواطنين للتعرف على أسعار الذهب لحظة بلحظة .

وتأتي هذه المقالة الموسومة سعر مثقال الذهب اليوم في العراق 2022 ضمن سلسلة مقالات نرصدها لكم يوميًا حتى يمكن لكافة الأشخاص في البلاد التعرف على الأسعار بكل اريحية تامة ، ونشير لكم إلى أن متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق (الأكثر تداولًا بالأسواق) زاد نحو 81.927 ألف دينار (56.15 دولار) وعن التفاصيل فهو على النحو التالي:

سعر مثقال الذهب اليوم في العراق 2022

وقد وضعنا لكم متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي ، وهو الآتي :

الوحدة  دينار عراقي     دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 93,826 دينار $64.29

سعر الذهب عيار 22  86,008 دينار $58.93

اسعار الذهب عيار 21 82,099 دينار $56.25

اسعار الذهب عيار 18 70,370 دينار $48.22

سعر الذهب عيار 14  54,732 دينار $37.50

سعر الذهب عيار 12  46,913 دينار $32.14

اسعار أوقية الذهب     2,917,978 دينار     $1,999

اسعار جنيه الذهب      656,796 دينار        $450.01

اسعار كيلو الذهب      93,825,670 دينار    $64,286

استقرار اسعار الذهب في مصر.jpg

 

سعر الذهب اليوم في العراق 2022

كما اضفنا لكم أسعار متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في العراق بعملة دينار عراقي ، وهو الآتي :

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

10 مارس      93,722       82,009       70,293       54,672       46,861

9 مارس        93,300       81,640       69,976       54,425       46,650

8 مارس        95,722       83,758       71,792       55,838       47,861

7 مارس        93,768       82,049       70,327       54,698       46,884

6 مارس        93,080       81,447       69,811       54,297       46,540

5 مارس        93,080       81,447       69,811       54,297       46,540

4 مارس        92,426       80,875       69,321       53,915       46,213

3 مارس        90,900       79,540       68,176       53,025       45,450

2 مارس        90,543       79,227       67,909       52,817       45,272

1 مارس        91,047       79,668       68,286       53,111       45,523

ونشير لكم في نهاية المقالة الموسومة سعر مثقال الذهب اليوم في العراق 2022 ، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.63% (12.51 دولار) إلى 2004.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1439 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفض 3% الأربعاء الماضي . بينما زاد البلاتين 1.1% إلى 1087.32 دولار.

كما أن العقود الأمريكية الآجلة للذهب صعدت 0.90% (17.80 دولار) إلى 2006 دولارات للأوقية ،  في المقابل فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 25.80 دولار للأوقية.

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