سعر صرف الدولار و العملات الاجنبية في ليبيا الجمعة 11 مارس 2022

أسعار العملات مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 11 مارس 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم أسعار الدولار و العملات الأجنبية في ليبيا، حيث شهدت أسعار العملات تبايناً مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية..

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 4.98 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.38 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.54 دينار.

أسعار العملات العربية اليوم في ليبيا:

ومن العملات العربية المتداولة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.67.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.31.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 6.85.

السعر الرسمي للدولار اليوم:

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.67 للبيع و4.65 للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.07 للبيع و5.05 للشراء

أسعار الذهب والفضة اليوم بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 233.5 دينار ليبي.

بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 272.41 دينار ليبي.

وسجل الذهب عيار 22 حوالي 280.80 دينار ليبي.

فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو 311.33 دينار ليبي.

وسجل كسر الفضة 2.7 دينار ليبي