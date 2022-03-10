طالع أسعار الذهب في لبنان اليوم الجمعة 11 مارس 2022

يبحث الكثير من المتابعين و المهتمين بعالم المال و الاعمال عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 11 مارس 2022، فريق فلسطين اليوم يرصد لكم أسعار الذهب في لبنان في هذه المقالة، حيث ارتفع متوسط أسعار الذهب في لبنان مع صعود المعدن النفيس عالميًا بعد فشل المحادثات الروسية الأوكرانية.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

وصعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان، في تعاملات اليوم، إلى نحو 97.178 ألف ليرة (64.29 دولار).

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى نحو 85.032 ألف ليرة (56.25 دولار).

فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، في تعاملات اليوم، نحو 72.884 ألف ليرة (48.22 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان اليوم، فقد سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 56.687 ألف ليرة (37.50 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في لبنان

وسجل متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان خلال تعاملات اليوم، ارتفاعًا إلى مستوى 3.022 مليون ليرة (1999 دولارًا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم (8 جرامات من عيار 21)، نحو 680.259 ألف ليرة (450.01 دولار).