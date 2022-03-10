طالع أسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 11 مارس 2022

يرصد لكم موقع فلسطين اليوم أسعار الذهب و العملات في سوريا اليوم الجمعة 11 مارس 2022، حيث ارتفع متوسط أسعار الذهب اليوم في سوريا بالتزامن مع صعود أسعار الذهب عالميا.

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا اليوم، إلى نحو 161.955 ألف ليرة (64.47 دولار).

كما صعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى نحو 141.714 ألف ليرة (56.41 دولار).

فيما سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا في تعاملات اليوم، نحو 121.468 ألف ليرة (48.36 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا اليوم داخل الأسواق المحلية، فقد سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 94.474 ألف ليرة (37.61 دولار).

وارتفع متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، خلال تعاملات اليوم داخل الأسواق المحلية، إلى مستوى 5.036 مليون ليرة (2005 دولارات).

كما زاد متوسط سعر الجنيه الذهب في سوريا اليوم (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 1.133 مليون ليرة (451.32 دولار).