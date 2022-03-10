سعر صرف الدولار و العملات الاجنبية في العراق الجمعة 11 مارس 2022

تراجع متوسط سعر صرف الدولار، مقابل الدينار العراقي، اليوم الجمعة 11 مارس/آذار 2022، في شركات الصرافة، وبورصات المحافظات.

وانخفض متوسط سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد، إلى نحو 1465 دينارا للشراء، و1475 دينارا للبيع، وذلك حسب وسائل إعلام محلية.

على شاشة البنك المركزي في العراق سجل الدولار نحو 1460 دينارا، وهو السعر الذي تشتري به البنوك الدولار.

بينما تبيع البنوك، الدولار للمواطنين، بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

وعادة يختلف سعر الدولار في العراق بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد) وبين باقي البورصات في المحافظات الأخرى بهامش بضعة دنانير صعودا أو هبوطا.

وانخفض سعر صرف الدولار في بورصات الكفاح والحارثية، بالعاصمة بغداد، والموصل، والنجف إلى نحو 1470.50 دينار.

كما هبط سعر صرف الدولار في بورصة البصرة، إلى نحو 1471.5 دينار، بينما سجل الدولار في بورصتي دهوك، وكركوك، انخفاضا إلى نحو 1470 دينارا.

فيما سجل سعر صرف الدولار في بورصة أربيل، نحو 14690.50 دينار، وفي بورصة السليمانية، نحو 1469.75 دينار.

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الدينار العراقي في تعاملات اليوم، إلى نحو 1602.30 دينار للشراء، و1610.13 دينار للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني أمام الدينار العراقي، إلى نحو 1911.28 دينار للشراء، و1920.88 دينار للبيع.

وهبط متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 387.33 دينار للشراء، و388.17 دينار للبيع.

كما تراجع متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 396.05 دينار للشراء، و396.07 دينار للبيع.

كذلك انخفض متوسط سعر الدينار الكويتي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 4784.35 دينار للشراء، و4799.06 دينار للبيع.