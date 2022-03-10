فوائد سحرية لزيت الافوكادو لجمال وصحة الشعر

قالت الرابطة المركزية لمصففي الشعر الألمان إن زيت الأفوكادو يعد بمثابة ينبوع الجمال للشعر؛ حيث يعمل على تقويته ويمنحه لمعانا جذابا.

وأوضحت الرابطة أن زيت الأفوكادو غني بالفيتامينات A وD وE وK، والتي تعمل على نمو الشعر وتقوية بنيته، ومن ثم حمايته من التقصف والتساقط.

كما يقوم زيت الأفوكادو بتغليف الشعر بطبقة حماية، مما يقيه من الأضرار الناجمة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

وبالإضافة إلى ذلك، يمنح زيت الأفوكادو الشعر ملمسا ناعما كالحرير ويضفي عليه لمعانا ساحرا يأسر الألباب.

وللاستفادة من هذه المزايا الجمالية، يمكن استخدام زيت الأفوكادو لعمل ماسك للشعر طوال الليل، ثم شطفه في الصباح الباكر بواسطة شامبو لطيف.

كذلك يعد زيت الأفوكادو من أفضل المواد الطبيعية التي تقدم العديد من الفوائد للبشرة، حيث يدخل في تحضير العديد من منتجات العناية بالبشرة، خاصة تلك التي تُعطيها الرطوبة والنعومة الفائقة.

ويمكن وضع زيت الأفوكادو على البشرة مباشرةً، وتدليكها به، أو خلطه مع أحد المنتجات.

ويعد زيت الأفوكادو مثالياً لبشرة المرأة المتقدمة في العمر، حيث إنه غني بالفيتامينات التي تعمل على تنشيط أيض الخلايا وتساعدها على التجدد، ومن ثم القضاء على التجاعيد.