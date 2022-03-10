لصحة دماغ المسنين.. المشي أكثر فائدة من التمارين الشاقة

كشفت دراسة حديثة أن النشاط البدني الخفيف كافٍ لتحسين صحة الدماغ لكبار السن، حيث لا يتطلب الأمر سوى الحفاظ على حركة الجسم بانتظام.

ووجد فريق من جامعة جورجيا أن كبار السن الذين يظلون نشيطين بدنياً يجنون فوائد في قدراتهم المعرفية مع تقدمهم في العمر، وفقاً لموقع "Study Finds"، الأمريكي.

وأضاف الموقع، أن الدراسة أظهرت أن مساعدة الدماغ على العمل بشكل أفضل لا تحتاج إلى ممارسة التمرينات الشاقة.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة الدكتورة ماريسا جوجنيات أن "هذا يعني أن المحافظة على المشي لبضع خطوات قليلة فقط قد يكون مفيداً لصحة الدماغ مع التقدم في العمر".

وفي الدراسة، التي نشرت نتائجها مجلة " Sport Sciences for Health"، فحص مؤلفو الدراسة 51 من كبار السن، وتتبعوا نشاطهم البدني وصحتهم المعرفية بمرور الوقت، وأكمل كل متطوع مجموعة من الاختبارات المصممة لقياس قدراتهم المعرفية وخضعوا لتصوير بالرنين المغناطيسي لفحص صحة الدماغ.

وتمكن الباحثون، باستخدام أجهزة تتبع اللياقة البدنية، من مراقبة مستويات النشاط البدني لكل شخص وعدد الخطوات التي قطعها يوميا، وقام الفريق أيضاً بقياس لياقة كل مشارك من خلال اختبار للمشي لمدة ست دقائق.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين مارسوا المشي بشكل منتظم يومياً كانوا أقل عرضة للإصابة بمشاكل في الدماغ وتمتعوا بقدرات معرفية أفضل مع مرور الوقت.

وأوصت الدراسة بصعود السلالم في الطريق إلى العمل، أو الوقوف والمشي قليلاً، مشيرة إلى أن هذه الحركات الخفيفة تمثل أقصى استفادة للدماغ وليس التمرينات عالية الكثافة الشاقة.