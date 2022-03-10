الكنيست "الاسرائيلي" يمدد قانون منع لم شمل الفلسطينيين

أقر الكنيست "الإسرائيلي" بالقراءة النهائية تمديد قانون منع لم شمل الفلسطينيين.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" بأنه ولأول مرة منذ سن القانون قبل عشرين عاما وتطرقه إلى البعد الأمني فقط، سيؤكد القانون في صيغته الجديدة على البعد الديمغرافي وأهمية الحفاظ على الاغلبية اليهودية أيضا، إذ تشمل الصيغة الجديدة بندا يشير إلى أن أحد أهدافه هو ضمان بقاء إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية".

وإثر التصويت لصالح القانون، هاجم النائب بالكنيست الإسرائيلي أيمن عودة، "القائمة الموحدة" برئاسة منصور عباس لتصويتها لصالح تمرير القانون.

وقال أيمن عودة: "عيب وعار وكل العار أن يكون باستطاعة عربي منع القانون المجرم منع لم الشمل ويفضل لم شمل الحكومة".