فيديو.. القوات الموالية لروسيا تحرر بلدات من القوات الأوكرانية بتغطية نارية روسية

حررت قوات جمهورية دونيتسك الموالية لروسيا، اليوم الخميس، بلدات ماريانوفا ولازاريفكا وليسنويه، من القوات الأوكرانية، وذلك بتغطية نارية روسية.

وتمكنت القوات الروسية من التقدم بعمق 10 كيلومترات وسيطرت على بلدات ستيبنو وكرابفنيتسكو وكريمتشيك الصغرى ونوفو بيتريوكوفا ويالينسكويه، حسبما أفادت به وزارة الدفاع الروسية.

وأكدت الدفاع الروسية، عبر لسان متحدثها، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن الجيش الروسي دمر 2998 موقعا عسكريا، منذ بدء انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا لليون 15 على التوالي.

وأِشار إلى أن الطيران الروسي الحربي، دمر أيضًا نحو 68 تجمعاً عسكرياً بما فيها موقعان قيادييان لقوات الاوكرانية، و12 موقعاً لوجستياً، و3 عربات صواريخ (Osa) مضادة للطائرات.

كما دمر أنظمة الدفاع الجوي الروسية، طائرة MiG-29 وثلاث طائرات بدون طيار من "بيرقدار بي تي 2"، وأسقطت صاروخا تكتيكيًا أوكرانيا من طراز " Tochka-U".

وبحسب وزارة الدفاع الروسي، فإن خسائر القوات الأوكرانية بلغت حتى الآن، 98 طائرة، و110 طائرات بدون طيار، و144 منصة صواريخ مضادة للطائرات، و88 موقع رادار.

بالإضافة إلى تدمير 1007 دبابات وعربات مدرعة أخرى، و109 منصات لإطلاق الصواريخ، و374 مربض مدفعية، و793 عربة عسكرية.