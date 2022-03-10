راصد جوي يتوقع زيادة في برودة الطقس منتصف الليلة و غداً الجمعة

توقع الراصد الجوي ليث العلامي أن تزداد برودة الطقس مع مُنتصف هذه الليلة وخلال يوم الجمعة.

و وفقاً للراصد الجوي، فمن المتوقع أن تنخفض الحرارة بشكلٍ إضافي، وتشتد سرعة الرياح وتصبح ذات هبات قوية، وتهطل الأمطار على فترات فوق مُختلف المناطق.

أما يوم السبت، فيكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا ًوالبحر متوسط ارتفاع الموج .

و يكون الجو الأحد غائماً جزئياً وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات ، والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .