جيش الاحتلال يبني مجدداً مدينة وهمية تشبه « غزة » في صحراء النقب لتدريب جنوده على اقتحامها

فلسطين اليوم-القدس

كشفت مصادر صحافية إسرائيلية أن الجيش بنى مجدداً مدينة وهمية تشبه مدينة غزة في صحراء النقب، لتدريب جنوده على اقتحامها.

وحسب المصادر فإن ألوية المشاة في الجيش تشارك في هذه التدريبات التي تُجرى تحديداً في قاعدة «تسئليم»، كبرى القواعد العسكرية في إسرائيل، وهي القاعدة التي تدربت فيها عناصر وحدة «سييرت متكال» عام 1991 على اغتيال الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وهي التدريبات التي توقفت بعدما حدث خلل فني أسفر عن مقتل خمسة من جنود الوحدة.

ويذكر أن الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود و«إسرائيل بيتنا» بزعامة أفيغدور ليبرمان، ينص على أن الحكومة الجديدة ترى في إسقاط حكم حماس هدفاً استراتيجياً.