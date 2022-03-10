الاحتلال يعلن زيادة حصة تصاريح قطاع غزة إلى 12 ألفا

أعلنت سلطات الاحتلال، الخميس، زيادة حصة التصاريح الممنوحة لسكان قطاع غزة لأغراض العمل والتجارة في "إسرائيل" ب 2000 تصريح إضافي ليبلغ إجمالي الحصة للأغراض الاقتصادية 12,000 تصريح.

وقال ما يسمى بـ "منسق أعمال الحكومة"، غسان عليان، الذي أعلن عن زيادة التصاريح الممنوحة للقطاع، أنه سيتم استصدار كافة التصاريح بناءً على استيفاء المعايير ورهنا بالخضوع لـ "تشخيص أمني".

وستصدر التصاريح لأشخاص تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا والمتعافين فقط.

وتم اتخاذ قرار زيادة حصة العمال الغزيين من قبل المستوى السياسي الإسرائيلي في ختام تقييم للأوضاع الأمنية أجري في هذا الموضوع.

و وفقاً لعليان، فإن كافة الخطوات المدنية تجاه قطاع غزة مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني على مدار فترة زمنية طويلة وسيتم النظر في توسيعها بناءً على تقييم الأوضاع.

وأشار إلى أنه يجري هذه الأيام الإيعاز من قبل وزير الحرب بيني غانتس لعمل إداري مشترك لوحدة تنسيق أعمال الحكومة و"جهاز الأمن العام" بخصوص قضية تصاريح العمل والتجارة، بهدف إتاحة زيادة الحصة لتبلغ 20,000.