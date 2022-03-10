الرئيس الأوكرانيّ سيلقي خطابا أمام الكنيست خلال الأيام "القريبة"

يلقي الرئيس الأوكرانيّ، فلوديمير زيلينسكي، خلال الأيام "القريبة" خطابا أمام الكنيست لحشد الدعم "الإسرائيلي" والدولي واستعراض رواية كييف وموقفها من الهجوم الذي تشنها روسيا على أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير.

جاء ذلك بحسب ما أعلن رئيس الكنيست، ميكي ليفي، اليوم الخميس، بعد محادثة جمعت بينهما، واتفقا خلاله على تحديد موعِد لخطاب زيلينسكي الافتراضي عبر تطبيق "زووم"، أمام جميع أعضاء الكنيست.

وقال مكتب ليفي إن الأخير قال في المحادثة التي أجراها مع زيلينسكي، إنه "سيكون شرفا للكنيست استضافة الرئيس زيلينسكي لإلقاء كلمة أمام جميع أعضاء الكنيست".

وأفاد تقرير صحافيّ في الرابع من الشهر الجاري، بانتقاد وزراء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، طريقة تعامل الحكومة الإسرائيلية مع الحرب في أوكرانيا، معتبرين أنه يتوجّب إظهار دعم إسرائيليّ أكبر لكييف.

وكانت "إسرائيل" قد رفضت طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بتزويد بلاده بأسلحة، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في الأول من الشهر الجاري. وجاء طلب الرئيس الأوكراني، خلال محادثة هاتفية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت.

وأبلغ مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى "إسرائيل" بأن الولايات المتحدة ستنظر بالإيجاب إلى تزويد أوكرانيا بالسلاح، حسبما نقلت الصحيفة ذاتها عن موظفين إسرائيليين وأوكرانيين وأميركيين رفيعي المستوى.

وفي الثاني من الشهر الجاري، أجرى بينيت، محادثات مع الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وذلك بالتزامن مع تصويت إسرائيل في الأمم المتحدة لصالح قرار يستنكر الغزو الروسي لأوكرانيا ويدعو موسكو إلى سحب جميع قواتها على الفور.