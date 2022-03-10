بوتين: روسيا ملتزمة بإمدادات الطاقة

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء اليوم الخميس، أن بلاده روسيا ملتزمة بتعهداتها فيما يتعلق بإمدادات الطاقة.

وقال بوتين :"إن العقوبات الغربية على روسيا غير مشروعة، والحكومات الغربية تخدع شعوبها، مؤكداً في ذات الإطار أن روسيا ستحل مشاكلها بهدوء.

وأضاف :"إن أسعار الطاقة لدى الغرب آخذة في الارتفاع بسبب سوء تقديريهم للمواقف، محملاً الدول الغربية مسؤولية ارتفاع أسعار النفط والغاز".

من جانبه، قال رئيس الحكومة الروسية :"إن الحكومة تعمل على مواجهة العقوبات الغربية على بلاده، وفق الخطط المحددة".

وكانت أعلنت الولايات المتحدة، عن حظر استيراد النفط والغاز من روسيا، بسبب الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا التي انطلقت يوم الـ 24 من فبراير الماضي.