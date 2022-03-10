كيف اعرف برجي الحقيقي من اسمي و من شهر ميلادي، يقوم الأشخاص على مستوى العالم باستخدام الكثير من الأدوات والطرق لمعرفة وتحديد أبراجهم الفلكية التي بنتمون إليها، وتعد أشهر الطرق المستخدمة والمتبعة من قبل معظم الأشخاص على مستوى العالم هي الطريقة التي تعتمد على تاريخ الميلاد.

كيف اعرف برجي من اسمي

وتنقسم الأبراج الفلكية في حالة الإعتماد على تاريخ إلى 12 برج فلكي، تبدأ دورتها مع بداية فصل الربيع ببرج الحمل في شهر مارس، لتنتهي ببرج الحوت. ويستمر كل برج فلكي لمدة تتراوح بين 30 أو 31 يوما.

لاحتساب واكتشاف برجك الحقيقي، يجب اولاً كتابة اسمك مع اسم الام، ومن ثم تحويل الاحرف في إسميكما الى أرقام وفق جدول حساب الجمل ومن ثم جمعهما معاً. بعدها يقسم الناتج على 12 ويتم التعاطي مع الباقي. قيمة الباقي تحدد البرج الطالع الذي تنتمي اليه.

كيف اعرف برجي

وفي اطار مقالنا الذي حمل عنوان كيف اعرف برجي الحقيقي من اسمي و من شهر ميلادي سنقدم لكم مقطع الفيديو التالي الذي يشرح لكم طريقة معرفة البرج الخاص بك:

كيف اعرف برجي من اسمي واسم امي

للاجابة على السؤال كيف اعرف برجي من اسمي واسم امي، وكيف اعرف برجي الحقيقي من اسمي و من شهر ميلادي يجب اولاً تدوين الاسم واسم الام ثم القيام بهذه الخطوات.

تحويل كل حرف الى رقم بحسب جدول حاسبة الجمل. ...

يجب جمع ارقام الاحرف الخاصة بكل اسم على حدة.

على حدة. يتم بعد هذا جمع حاصلي عمليتي الجمع.

تتم قسمة النتيجة على 12.

يتم ضرب النتيجة مجدداً بـ12.

اعرف برجك من اسمك

لاحتساب واكتشاف برجك الحقيقي، يجب اولاً كتابة اسمك مع اسم الام، ومن ثم تحويل الاحرف في إسميكما الى أرقام وفق جدول حساب الجمل ومن ثم جمعهما معاً. بعدها يقسم الناتج على 12 ويتم التعاطي مع الباقي. قيمة الباقي تحدد البرج الطالع الذي تنتمي اليه

كيف اعرف أنا من أي برج

كيف اعرف برجي الحقيقي من اسمي و من شهر ميلادي، وبرج القوس من 22-11 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 21-12 كانون الأول (ديسمبر) برج الجدي من 22-12 كانون الأول (ديسمبر) إلى 19-1 كانون الثاني (يناير) برج الدلو من 20-1 كانون الثاني (يناير) إلى 18-2 شباط (فبراير) برج الحوت من 19-2 شباط (فبراير إلى 20-3 آذار (مارس)

كيف اعرف برجي الحقيقي والطالع

كيف تعرف برجك الحقيقي من تاريخ ميلادك

الحمل: برج ناري يبدأ من 21/3 إلى 19/4. الثور: برج ناري يبدأ من 20/4 إلى 21/5. الجوزاء: برج هوائي يبدأ من 22/8 إلى 21/6. السرطان: برج مائي يبدأ من 22/6 إلى 22/7. الأسد: برج ناري يبدأ من 23/7 إلى 22/8. العذراء: برج ترابي يبدأ من 23/8 إلى 22/9.

كيف اعرف برجي من عمري

كيف اعرف برجي الحقيقي من اسمي و من شهر ميلادي:

برج الحمل من 21-3 آذار (مارس) إلى 19-4 نيسان (ابريل) برج الثور من 20-4 نيسان (ابريل) إلى 20-5 أيار (مايو) برج الجوزاء من 21-5 أيار (مايو) إلى 20-6 حزيران (يونيو) برج السرطان من 21-6 حزيران (يونيو) إلى 22-7 تموز (يوليو) برج الاسد من 23-7 تموز (يوليو) إلى 22-8 آب (أغسطس)

كيف اعرف برجي الحقيقي من شهر ميلادي

كيف اعرف برجي الحقيقي من اسمي و من شهر ميلادي، كيف اعرف برجي من تاريخ ميلادي ؟