بالصور الرابطة الإسلامية تنفذ حملة دينية في مدارس رفح

نفذت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين حملتها الدينية "قرآني نبض حياتي" في مدرسة "الشهداء ،آمنة بنت وهب والشوكة الثانوية" بمحافظة رفح.

تحدثت الداعية د.تهاني أبو سنيمة بأن القرآن الكريم أعظمُ الكتب وأقدسها وأرفعها شأنًا، فهو يضمّ كلام الله تعالى الذي أُنزل على نبيّه محمد -عليه الصلاة والسلام-، وهو الكتاب المُتعبّد بتلاوته الذي لا يمسّه إلا المطهّرون.

كما تطرقت الداعية سائدة زنون على أن هذا القرآن منهج ودستور وكتاب الهداية والفلاح والصلاح لقلوب المسلمين.

وبدورها زنون نصحت الطالبات بقولها أنهنّ درر مصونة يجب الحفاظ على أنفسهنّ واتخاذ درب القرآن سبيلاً وطريقاً للسير عليه.









