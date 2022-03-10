بالصور الرابطة الإسلامية تختتم حملة "قرآني نبض حياتي" في مدارس الشمال

اختتمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "إقليم الشمال"، اليوم الخميس، الحملة الدينية التي أطلقتها تحت عنوان "قرآني نبض حياتي".

جاء ذلك ضمن سلسلة من اللقاءات الدينية التي عقدتها الرابطة في مدرسة "الكويت، بيت حانون الثانوية، الشيماء، هايل عبد الحميد".

وخلال اللقاءات تم الحديث عن أهمية القرآن العظيم كدستور للمسلمين وشريعتهم وصراطهم المستقيم، وهو حبل الله المتين، تعبَّدنا الله تعالى بتلاوته، وجعل خيرنا مَن تعلَّمه وعلمه؛ استناداً لقول رسولنا الكريم ﷺ : "اقْرَؤوا القرآنَ، فإنه يأتي يومَ القيامةِ شفيعًا لأصحابه".

وبدورها أكدت منسقة ملف المدارس بالإقليم أ.رباب اليازجي على أهمية عقد اللقاءات الدينية التي تتناول ثقافة شريعتنا الإسلامية وذلك من أجل تقوية الوازع الإيماني لدى الطالبات.













