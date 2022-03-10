روسيا تحظر تصدير 200 منتج حتى نهاية العام

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، أنها حظرت تصدير نحو 200 منتج خارج روسيا حتى نهاية العام الحالي، ضمن تداعيات الحرب الأوكرانية.

وقالت الحكومة الروسية :"إنها فرضت حظراً مؤقتا لأكثر من 200 منتج إضافة لمعدات حتى نهاية 2022، لمواجهة تحديات العقوبات المفروضة عليها".

وذكرت الحكومة، في بيان :"أنها حظرت تصدير كل من :معدات التكنولوجيا، والاتصالات، والطب، والسيارات، والزراعة، والكهرباء، حتى نهاية 2022.

وأشارت إلى أن بين المواد المحظورة التصدير المعدات المستخدمة في النقل عبر سكك الحديد، والحاويات، والعنفات، وآلات تصنيع المعادن والحجر، بالإضافة لوقف تصدير أجهزة العرض ووحدات التحكم والألواح.

ولفتت الحكومة الروسية إلى أن حظر التصدير يشمل كافة البلدان خارج دول الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، مثل بيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزيا وأرمينيا وروسيا.

وكان قد قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء الماضي، حظر تصدير بعض المنتجات والمواد الخام التي تحددها الحكومة لخارج روسيا.

جدير ذكره أنه في الـ 24 من فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.