بالفيديو أسلحة ومعدات عسكرية أوكرانية دمرها الجيش الروسي

أظهرت مقاطع فيديو، أمس الأربعاء، أسلحة ومعدات عسكرية أوكرانية دمرها الجيش الروسي خلال المعارك في أوكرانيا.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، أمس، لقطات جديدة تظهر عدة أسلحة ومعدات عسكرية للجيش الأوكراني تم تدميرها خلال العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

جدير ذكره أنه تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في لليوم الـ15 على التوالي مع اقتراب القوات الروسية من العاصمة الأوكرانية كييف.

ومع استمرار الجيش الروسي في تدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، تشهد الأزمة الأوكرانية جهوداً متجددة لإجلاء المدنيين من مناطق القتال ونشاطاً دبلوماسياً مكثفاً لاحتواء الصراع.