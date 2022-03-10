سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 10-3-2022، ينشر لكم موقع فلسطين اليوم أسعار الذهب في مصر وبمختلف العيارات وهي تهم الكثير من المتابعين من التجار والمقبلين على الزواج وغيرهم.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 10-3-2022

سعر الذهب في مصر اليوم

وشهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس 10-3-2022 استقرارًا، بعدما انخفض سعر الذهب نحو 28 جنيهًا، مساء أمس، متأثراً بتعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1992 دولارًا للأوقية.

وكانت قد شهدت حركة السوق المحلية حالة من الركود نتيجة عدم الاستقرار التي يشهدها سعر الذهب عالميًا.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 10-3-2022

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب عيار 14

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 580 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 18

وارتفعت أسعار الذهب من عيار 18 لنحو 746 جنيها.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 10-3-2022

أسعار الذهب عيار 21

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 871 جنيها.

أسعار الذهب عيار 24

فيما زادت أسعار الذهب من عيار 24 لنحو 995 جنيها.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 10-3-2022

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7018 جنيهًا، حيث يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر.

الذهب في البورصة العالمية

سجلت الأوقية تراجعا في البورصة العالمية بعدما وصل أعلى مستوى لها منذ سبتمبر في بداية تعاملات اليوم عند مستوى 1992 دولارًا للأوقية، وذلك بفعل التوترات جراء الحرب الروسية الأوكرانية، ما زاد طلب المستثمرين على المعدن الأصفر كملاذ آمن، في ظل عقوبات أمريكية قاسية على الاقتصاد الروسي، والتي تسببت في ارتفاع أسعار النفط.