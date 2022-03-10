شرط وحيد من هالاند للانتقال إلى برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، عن شرط النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، للانتقال لصفوف برشلونة، خلال الانتقالات الصيفية المقبل.



المهاجم الشاب صاحب الـ21 عاما لديه عدة عروض من كبار أندية أوروبا مثل برشلونة، مانشستر سيتي، ريال مدريد، وباريس سان جيرمان.



ويبذل برشلونة قصارى جهده لإقناع اللاعب النرويجي بالانضمام إليه، حيث عقد خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني جلسة مع مينو رايولا وكيل اللاعب، وذهب تشافي إلى ميونخ للقاء هالاند وشرح دوره مع الفريق.



وبحسب موقع "Le10sport" الفرنسي، فإن هالاند يرحب بالانتقال إلى برشلونة، لكنه سيضع شرطا واحدا للتوقيع للنادي الكتالوني، وهو توقيع عقد قصير الأجل.



وأضاف الموقع: "المهاجم النرويجي يريد أن يكون قادرا على مراجعة الظروف الاقتصادية لبرشلونة، بمجرد أن يتمكن النادي من التعافي من وضعه المالي الصعب الحالي".