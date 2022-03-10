أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس 10مارس 2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:25 م
10 مارس 2022
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أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس 10مارس 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أسعار الذهب في الاسواق المحلية في الجزائر وبمختلف عيراتها، حيث يبحث عنها الكثير من المتابعين، وخاصة التجار والمقبلين على الزواج.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس 10مارس 2022

ويحرص موقع فلسطين اليوم على تقديم كل جديد فيما يتعلق بأسعار العملات والذهب في الجزائر والعديد من الدول العربية، وفي هذا المقال نقدم لكم فيما يلي قائمة بكافة أسعار الذهب في الجزائر، وهي كما يلي:

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس 10مارس 2022

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

وحدة الذهب دينار جزائري دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24 9,139 دينار $64.16
سعر الذهب عيار 22 8,378 دينار $58.81
اسعار الذهب عيار 21 7,997 دينار $56.14
اسعار الذهب عيار 18 6,855 دينار $48.12
سعر الذهب عيار 14 5,331 دينار $37.43
سعر الذهب عيار 12 4,570 دينار $32.08
اسعار أوقية الذهب 284,232 دينار $1,995
اسعار جنيه الذهب 63,977 دينار $449.14
اسعار كيلو الذهب 9,139,281 دينار $64,161

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس 10مارس 2022

سعر الذهب في الجزائر آخر 10 أيام

وجاءت أسعار الذهب في الجزائر خلال العشرة أيام الماضية كما يلي:

التاريخ عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
8 مارس 9,421 8,243 7,066 5,496 4,710
7 مارس 9,176 8,029 6,882 5,353 4,588
6 مارس 9,055 7,923 6,792 5,282 4,528
5 مارس 9,055 7,923 6,792 5,282 4,528
4 مارس 9,035 7,905 6,776 5,270 4,517
3 مارس 8,863 7,755 6,647 5,170 4,431
2 مارس 8,801 7,701 6,601 5,134 4,400
1 مارس 8,875 7,765 6,656 5,177 4,437
28 فبراير 8,679 7,594 6,509 5,063 4,339
27 فبراير 8,579 7,507 6,435 5,005 4,290

 

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