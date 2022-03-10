"إسرائيل" وتركيا تشكلان خلية أزمة

قررت كل من "إسرائيل" وتركيا، اليوم الخميس، تشكيل خلية أزمة فيما بينهما لتعزيز التعاون.

وكان رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتسوغ قد زار تركيا أمس وسط انتقادات فلسطينية واسعة لهذه الخطوة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أنه اتفقت "إسرائيل" وتركيا على تشكيل خلية أزمة برئاسة مدير عام وزارة خارجية الاحتلال وكبير مستشاري الرئيس التركي.

وقال مصدر مقرب من الرئيس "الإسرائيلي" يتسحاق هرتصوغ، :"إن الحديث يدور عن إجراء مكالمة هاتفية فور نشوب أي أزمة وأن هذه الآلية أثبتت نجاحها في قضية الإفراج عن الزوجين "أوكنين" اللذين كانا معتقلين في تركيا".

وأضاف المصدر :"إن "إسرائيل" طرحت مجدداً مطلبها بتقييد نشاط حركة "حماس" في الأراضي التركية".

من جانبه قال رئيس كيان الاحتلال اسحاق هرتسوغ :"إنه وجد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منفتحا على حوار حقيقي، مشيراً إلى أنه بحث معه سلسلة من المواضيع سيتم دراسة تأثيراتها العملية على أرض الواقع".

المصدر: "مكان"