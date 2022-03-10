حماس: الاعتقال السياسي جريمة وانتهاك لكل الأعراف والقيم الوطنية

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) عبد الرحمن شديد، اليوم الخميس، أن الاعتقال السياسي جريمة وانتهاك لكل الأعراف الوطنية يجب أن يتوقف

وقال شديد خلال تصريح صحفي:" إن استمرار أجهزة السلطة الفلسطينية في التنسيق الأمني مع الاحتلال، واعتقال المواطنين على خلفية نضالية وسياسية هي جريمة وانتهاك لكل الأعراف والقيم الوطنية، يجب أن يتوقف فورًا".

وأضاف :" إنَّ ارتكاب أجهزة السلطة لانتهاكات مختلفة (187 انتهاكاً وفق تقرير لجنة أهالي المعتقلين السياسيين خلال فبراير الماضي) وخاصة اعتقال المواطنين وتعريضهم للتعذيب البشع، يهدّد نسيجنا المجتمعي الذي يعيش حالة وحدة ميدانية في مواجهة عدوان المستوطنين".

ودعا القيادي في حماس الكل الوطني إلى العمل المشترك والضغط على قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية لوقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، في الوقت الذي يضطر فيه المعتقلون في سجون السلطة، وذووهم، كما المعتقل السياسي عبد الله أبو زميرو ووالدته، والمعتقل السياسي عبد الرحمن بشتاوي، إلى الإضراب عن الطعام، طلبًا للعدالة المفقودة.

وجدد شديد تأكيده على رفض الاعتقال السياسي، داعيا السلطة إلى الامتثال للقانون، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وحماية شعبنا من الانتهاكات الصهيونية المتصاعدة.