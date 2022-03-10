اتحاد الكرة يقرر جملة من القرارات تخص جماهير اتحاد الشجاعية و خدمات الشاطئ

صادق اتحاد الكرة على قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد بعد انتهاء الجولة الماضية من الدوري العام.

وقرر الاتحاد خلال انتهاء الاجتماع من حرمان جماهير اتحاد الشجاعية من حضور مباراة رسمية واحدة ، وحرمان جمهور نادي خدمات الشاطئ من حضور مباراة رسمية واحدة.

بالإضافة الى إيقاف مدرب خدمات الشاطئ حمادة شبير مباراة رسمية واحدة ، إيقاف لاعب شباب جباليا نضال أبو الفول مباراة رسمية واحدة بالإضافة إلى عقوبة الطرد.

وتابع الاتحاد ان ابرز قرارته حرمان جمهور الزيتون من حضور مباراة رسمية واحدة ، وإيقاف لاعب القادسية أحمد برهوم مباراتين رسميتين بالإضافة إلى عقوبة الطرد ، بالإضافة الى إيقاف حارس المرمى في نادي القادسية أسامة البراهمة مباراة رسمية واحدة.

وتابع الاتحاد ان القرارات شملت عدد من العقوبات على الإداريين والمدربين.