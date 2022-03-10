اتحاد الكرة يقرر جملة من القرارات تخص جماهير اتحاد الشجاعية و خدمات الشاطئ

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:46 م
10 مارس 2022
اتحاد الشجاعية وخدمات الشاطئ (43).JPG
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صادق اتحاد الكرة على قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد بعد انتهاء الجولة الماضية من الدوري العام.

وقرر الاتحاد خلال انتهاء الاجتماع من حرمان جماهير اتحاد الشجاعية من حضور مباراة رسمية واحدة ، وحرمان جمهور نادي خدمات الشاطئ من حضور مباراة رسمية واحدة.

بالإضافة الى إيقاف مدرب خدمات الشاطئ حمادة شبير مباراة رسمية واحدة ، إيقاف لاعب شباب جباليا نضال أبو الفول مباراة رسمية واحدة بالإضافة إلى عقوبة الطرد.

وتابع الاتحاد ان ابرز قرارته حرمان جمهور الزيتون من حضور مباراة رسمية واحدة ، وإيقاف لاعب القادسية أحمد برهوم مباراتين رسميتين بالإضافة إلى عقوبة الطرد ، بالإضافة الى إيقاف حارس المرمى في نادي القادسية أسامة البراهمة مباراة رسمية واحدة.

وتابع الاتحاد ان القرارات شملت عدد من العقوبات على الإداريين والمدربين.

 

 

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