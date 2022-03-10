بنك فلسطين يطلق مبادرة لإعادة تدوير لوحاته الإعلانية ضمن استراتيجية الاستدامة

أطلق بنك فلسطين بالتزامن مع يوم البيئة الفلسطيني، مبادرة لإعادة تدوير اللوحات الإعلانية الخاصة بالبنك، وتحويلها إلى حقائب متعددة الاستخدام، ضمن استراتيجيته في تبني المعايير البيئية، حيث قام وفد من دائرة الاستدامة في بنك فلسطين بتسليم الحقائب لدائرة الصحة والبيئة في بلدية رام الله، لاستخدامها في إطار مشروع مدارس صحية وصديقة للبيئة، بحضور مديرة دائرة الصحة والبيئة في البلدية م. ملفينا الجمل، والسيدة منى عوني والسيدة مها كعيبني، ومدير جمعية أصدقاء بيرزيت السيد نور عابدي.

وتضمنت المبادرة البيئية التي أطلقها بنك فلسطين، بتنفيذ من جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت، في العمل على إعادة تدوير مخلفات اللوحات الإعلانية المنتشرة في محافظات الوطن كافة، وتحويلها إلى حقائب متعددة الاستعمالات، كسلة للمهملات توضع في المركبات، أو حقائب شرائية، وغيرها من الاستخدامات الأخرى، بهدف خلق مبادرات مستدامة، تساهم في الحفاظ على البيئة، إضافة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى فئات المجتمع.

من جانبها قالت رئيسة دائرة الاستدامة في بنك فلسطين السيدة هبة طنطش :إن البنك يولي اهتماماً خاصاً بالحفاظ على البيئة ضمن استراتيجية الاستدامة للوصول إلى بيئة نظيفة وصحية وآمنة، من خلال المبادرات البيئية التي ينفذها البنك، بما فيها إعادة تدوير المخلفات على اختلاف أشكالها وأنواعها، والاستفادة منها في عدة مجالات، مثل مبادرة إعادة تدوير الورق، خاصة وأن هذه المخلفات قد تشكل عبئاً على البيئة المحيطة والمجتمع، في حال تركت على حالها دون معالجتها والبحث عن بدائل لتصريفها.

بدورها، أشادت مديرة دائرة الصحة والبيئة في البلدية م. ملفينا الجمل بهذه المبادرة، وما لها من دور في تحقيق رؤية بلدية رام الله، نحو مدينة صحية وصديقة للبيئة، وخاصة عبر تنفيذ نشاطات التوعية البيئية مع طلبة مدارس المدينة، إضافة الى تعزيز توجهات البلدية نحو الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة.