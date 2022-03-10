مرفق الأسماء.. "التعليم العالي" تعلن عن نتائج الامتحان التطبيقي الشامل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس 10 مارس 2022، عن نتائج الامتحان التطبيقي الشامل في دورته الشتوية للعام 2022.

وبيّنت الوزارة في بيان صحفي، أن عدد المتقدمين للامتحان في هذه الدورة بلغ 2216 طالباً، نجح منهم 1815 بنسبة نجاح عامة بلغت 81.9%.

وأشار إلى أن عدد الكليات التي عقد فيها الامتحان بلغ 29 كلية في المحافظات الشمالية والجنوبية، فيما بلغ عدد التخصصات التي تقدّم لها الطلبة في المحافظات الشمالية 62 تخصصاً، وفي المحافظات الجنوبية 94 تخصصاً.

وأوضحت الوزارة، أنه بإمكان الطلبة معرفة نتائجهم من خلال الرابط www.mohe.pna.ps/Alshamil أو التواصل مع كلياتهم.

يُشار إلى أن وزارة التعليم العالي أعفت عدداً من طلبة مدينة القدس والبلدة القديمة في الخليل من رسوم الامتحان في هذه الدورة ودورات سابقة، وذلك دعماً لصمودهم.