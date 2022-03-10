والد كممجي "أحد ابطال نفق الحرية" ممنوع من السفر للعمرة

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والد الأسير أيهم كممجي فؤاد نايف كممجي (57 عاماً) من بلدة كفرذان غرب جنين، من السفر لأداء مناسك العمرة.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال منعت والد الأسير كممجي من السفر بحجج واهية.

وأوضح أن الاحتلال منع كممجي من زيارة نجله قبل شهرين رغم حصوله على تصريح الزيارة.

والأسير كممجي معتقل منذ 4/7/2006، ومحكوم بالسجن مدى الحياة، وقد تمكن مع خمسة أسرى آخرين في شهر أيلول/سبتمبر الماضي من انتزاع حريته من سجلن "جلبوع"، قبل ان يعيد الاحتلال اعتقاله مرة أخرى.