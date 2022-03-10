نقابة العاملين في مهنة الحلاقة تطالب بوقف فيلم صالون هدى

دانت نقابة العاملين في مهنة الحلاقة ممثلة عن أصحاب صالونات مصففي الشعر وفن التجميل في قطاع غزة، اليوم الخميس 10/3/2022، فيلم "صالون هدى" الذي يُسيء لمهنة التجميل في فلسطين ولسمعة صالونات السيدات وأصحاب هذه الصالونات السيدات الفاضلات والأمهات ذو الأخلاق الكريمة ولاسيما في مدينة بيت لحم.

وعبرت نقابة العاملين في مهنة الحلاقة ممثلة بنقيبها الكوافير حسام الأنقر وكافة أعضاء الهيئة الإدارية لمجلس النقابة وجميع العاملين والعاملات في قطاع التجميل، عن بالغ الخطورة لنشر فيلم " صالون هدى ".

وأشار الأنقر إلى أن الفيلم لاقى غضب شديد من قبل أبناء الشعب الفلسطيني ونقابة الصالونات لما فيه من مشاهد عارية مخلة بالآداب وتخل بالقيم الاجتماعية والدينية في مجتمعنا الفلسطيني، ويتضمن في مضمونه قضية اسقاط الفتيات في صالونات التجميل من خلال تخديرهن وتصويرهن في اوضاع مخلة للآداب وابتزازهن من أجل إسقاطهن والعمل لصالح الاحتلال.

وطالبت النقابة، الجهات القانونية المختصة، وقف نشر هذا الفيلم ومنعه من العرض نهائياً، و محاسبة كافة العاملين في انتاج واخراج وتمثيل هذا الفيلم ، ومسائلتهم قانونياً.

كما طالبت النقابة، بتقديم اعتذار رسمي لصالونات التجميل واصحاب المهنة لما تعرضوا له من اساءة بسبب الفيلم,

وأكدت أن النقابة وكافة نقابات فلسطين ستبقى الدرع الحامي لمهنه التجميل وجميع المنتمين لها وصيانة حقوقهم والحفاظ على سمعتهم.