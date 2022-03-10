الأسير العواودة يواصل إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال

يواصل الأسير القائد خليل محمد العواودة (41 عاماً) الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم الثامن على التوالي، رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وقد بدأ الأسير العواودة في خوض معركة الإضراب عن الطعام يوم الخميس 3-3-2022م، رفضاً لاعتقاله الإداري التعسفي دون توجيه محكمة الاحتلال أي تهمة بحقه.

وقالت عائلة الأسير في مقابلة خاصة، إن نجلها خليل يصر على مواصلة معركته حتى تحقيق مطالبه، ويرفض تناول المدعمات، ويكتفي بشرب الماء فقط.

يذكر أن الأسير خليل العواودة من قادة حركة الجهاد الإسلامي في مدينة الخليل المحتلة، واعتقلته قوات الاحتلال في 27 ديسمبر 2021م، وسبق أن أمضى 13 عاماً في سجون الاحتلال.