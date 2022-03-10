تحذير من منخفض جوي قوي يضرب مصر

حذر رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر محمد علي فهيم، المواطنين من منخفض جوي يسيطر على كافة أنحاء البلاد اليوم.

وأوضح فهيم أنه "تندفع كميات كبيرة من الرطوبة، وتكاثر السحب المتوسطة، والمنخفضة على شمال البلاد، مع وجود منخفض حراري في السودان وجنوب الصحراء، يسبب حالة من عدم الاستقرار وجذب كميات ضخمة من التيارات الهوائية شديدة البرودة من شمال أوروبا".

وأضاف فهيم، أن "منخفضا جويا قادما من أوروبا سيصل إلى مصر عبر إيطاليا واليونان، ويتسبب في نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة، ويشمل أجزاء كبيرة من الجمهورية لتتجاوز سرعات الرياح 40-55 كم / ساعة، ويتسبب في انخفاض درجات الحرارة ليعود الطقس الشتوي شديد البرودة ليلاً لتلامس الحرارة 5 إلى 6 درجات ليلاً مرة أخرى على مناطق كثيرة من الجمهورية، وتستمر سيطرة الكتلة الباردة طوال الأسبوع المقبل لتعود أجواء شهر طوبة مرة أخرى ما قد يسبب آثارا سلبية على أشجار الفاكهة بالتحديد".

وأوضح أن "حالة الطقس ستتسبب في ارتباك عمليات النمو للبطاطس الصيفية والفاصوليا والتحجيم والتلوين في الطماطم بمحافظات الصعيد إلى جانب عمليات ملء الحبوب في الفول والبسلة والكمون واليانسون والحمص والحلبة".

وأوصى فهيم، "بضرورة ضبط الري وإضافة مركبات البوتاسيوم مع المياه أو رشها بسلفات بوتاسيوم بواقع 10 أو 12 كيلو مع الري بالغمر و4 إلى 5 كيلو مع الري بالتنقيط، ونترات وسترات البوتاسيوم رشًا بعدل 6 إلى 8 مليمتر لكل لتر، أما عمليات الإخصاب والعقد في معظم أشجار الفاكهة وتحديداً المانجو والعنب والزيتون والنخيل فسوف تتأثر لذا وجب الاهتمام بضبط الري قدر الإمكان وزيادة إضافة مركبات عالي الفسفور وحامض فسفوريك مع الري والرش بمركبات الكالسيوم بورون من مصادر جيدة وبدون خلط".