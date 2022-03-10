إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الخميس 10 مارس 2022، بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في مخيم العروب، شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري المقام على مدخل المخيم، اقتحمت المخيم وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة عدد منهم بحالات اختناق".

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال شددت من اجراءاتها القمعية بحق أهالي المخيم، منذ اعدامها الشهيد عمار ابو عفيفة (19 عاما) الاسبوع الماضي، وتنتشر بكثافة في محيط المخيم وتفرض طوقا عسكريا على مداخله.