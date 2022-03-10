لماذا الإضراب عن الطعام في السجون في 25 مارس المقبل..؟

من المقرر، أن يخوض قرابة 4500 أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال الصهيوني بينهم 180 طفلًا و32 أسيرة، الخطوة الاستراتيجية الكبرى الإضراب المفتوح عن الطعام ضمن خطوات المواجهة والمقاومة لإجراءات إدارة السجون الصهيونية.

وأوضح الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس أ. محمد الشقاقي حول الاستعداد لمعركة الإضراب المفتوح عن الطعام، أن جلسات التعبئة للإضراب داخل السجون بدأت من اليوم لرسم ملامح الخطوة.

وبين الشقاقي، أن يوم 25 مارس (آذار) الجاري هو موعد انطلاق الإضراب الجماعي في حين لم تتراجع إدارة السجون الصهيونية عن إجراءاتها التعسفية.

وعن سبب الإضراب عن الطعام، أشار الشقاقي إلى أنه ما زالت إدارة السجون تتعنت في الاستجابة لإعادة الحقوق المسلوبة من الأسرى وخاصة فيما يتعلق بالبوابات الإلكترونية والتفتيشات على مداخل أقسام سجن نفحة والتنقلات الجائرة بحق الأسرى الذين تم تصنيفهم (سقاف) أي مخاطر عالية للهرب وتنقلات أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات وغير ذلك من الإجراءات التنكيلية.

وشدد على أن انتفاضة الأسرى مستمرة حتى تحقيق كافة المطالب ولا قبول بأنصاف الحلول.