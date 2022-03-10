تقرير الألمنيوم في الضفة وغزة: ارتفاع لم يسبق له مثيل !

تشهد أسعار الألمنيوم ارتفاعًا غير مسبوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، حيث تجاوز سعر الألمنيوم الجمعة الماضية، أثناء التداول في البورصة العالمية للمعادن مجددًا الرقم القياسي التاريخي، حيث ارتفع إلى 3850 دولاراً للطن الواحد.

وكان سعر الألمونيوم قد تجاوز الأسبوع الماضي الحد الأقصى التاريخي وارتفع أثناء التداولات في بورصة لندن إلى ما فوق 3600 دولار للطن، وزاد هذا الارتفاع بعد الظهر وبلغ 3643 دولاراً للطن، فيما كان الرقم القياسي السابق قد سجل يوم 2 مارس.

ارتفاع عالمي

رئيس اتحاد صناعات الألمنيوم الفلسطيني، أسامة النعسان، عزا ارتفاع أسعار الألمنيوم في فلسطين إلى الارتفاع في البورصة العالمية.

وقال النعسان في تصريح لـ" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":"أن أسعار الألمنيوم بدأت بالانخفاض منذ أمس الأربعاء"، مبينًا أن توقعات بانخفاضات جديدة خلال الأيام المقبلة.

الضفة وغزة

وأضاف رئيس الاتحاد:"أن الارتفاع العالمي في البورصة سيؤثر على سعر الألمنيوم في الضفة وغزة على حد سواء."

وأوضح النعسان، أن أسعار الألمنيوم تتغير بشكل أسبوعي في فلسطين، مشيرًا إلى أنها غير مرتبطة بالكميات الموجودة في مخازن التجار.

وكانت الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، كشفت أنها رفعت منذ منتصف الليلة الماضية رفع سعر طن الألومنيوم بمعدل 2000 شيقلاً.

وجاء في الرسالة التي وجهها مدير التسويق في الشركة إلى الزبائن، أن الارتفاع الذي أقرته، مرده الارتفاع العالمي في سعر الألمنيوم عالمياً بشكل يومي.

وأكد المدير العام لشركة نابكو عنان عنبتاوي، أن ذلك مرتبط بالارتفاعات في البورصة العالمية، وقد ارتفع الطن بمعدل 2000 شيقل.

لكن وبالنظر إلى الأسعار العالمية، يتبين أن أسعار الألمنيوم عالمياً في انخفاض، وليس في ارتفاع كما تدّعي شركة نابكو، وأمس شهدت انخفاضا بنسبة 4.5% تقريبا.

يرد على ذلك مدير عام الشركة قائلاً "صحيح انخفضت الأسعار عالمياً في الأيام الماضية من 200 - 300 دولار، لكن هناك تغير مستمر في الأسعار، ونحن آخر من رفع الأسعار".

يُشار إلى أن "نابكو" هي إحدى شركات مجموعة أيبك، وتضم الأخيرة في مجلس إدارتها زهير العسيلي ابن وزير الاقتصاد خالد العسيلي وطارق عباس ابن الرئيس محمود عباس.