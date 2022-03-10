معتقل سياسي مضرب عن الطعام منذ 4 أيام.. والمحكمة مددت اعتقاله

قررت محكمة صلح نابلس، اليوم، تمديد اعتقال المعتقل السياسي عبد الرحمن بشتاوي لمدة 10 أيام وفقاً لما أفادت عائلته.

وقالت زوجته ، إن عبد الرحمن مضرب عن الطعام والماء منذ اعتقاله من قبل جهاز الأمن الوقائي عقب استدعائه للمقابلة، يوم الأحد الماضي.

وأضافت: في جلسة المحكمة اليوم كان لا يقوى على السير مشياً على قدميه إلا بمعاونة عناصر الأمن، وطلب من القاضي البقاء جالساً نظراً للتعب والإرهاق الذي يعاني منه.

وكشفت أن القاضي قال لعبد الرحمن خلال جلسة المحاكمة: "أنصحك بالإفطار وهذه الخطوة عالفاضي"، فرد عليه: "أنا لن أتناول الطعام إلا عند أولادي ولا توجد تهمة تبرر اعتقالي".

وأشارت إلى أن التحقيق يدور مع عبد الرحمن حول "تلقي أموال وإعطاء دورات قرآن في المساجد"، وقالت: في الحقيقة عبد الرحمن لا يشرف على أي دورة قرآن لأنه يعمل في وظيفتين من ساعات الصباح حتى منتصف الليل، كي يؤمن لقمة العيش لعائلته وأطفاله.

وأضافت أن عبد الرحمن تعرض للاعتقال السياسي مرتين سابقاً وأمضى أكثر من عامين في سجون الاحتلال.

وتابعت: في الاعتقالات السابقة لدى الأجهزة الأمنية كان الموعد قبل رمضان أو في الشهر الفضيل، من أجل التنغيص عليه، وكانت طريقة الاعتقال وحشية ويتعرض فيها للضرب، ويتم احتجاز مركبته لفترة.

وفي رسالة العائلة، قالت: نقول إلى متى؟ الاحتلال عدو واضح أما أنتم لماذا تعتقلون أبنائنا؟ إذا كنتم تعتقلونه على تهمة "تحفيظ القرآن"، فهذا أمر غريب، يجب أن تكونوا سعداء أن هناك من يعلم أبنائكم القرآن.

المصدر : قدس نت