فيلم بأيدي فلسطينية:"صالون هدى" مشاهد جريئة وقضية حساسة تثير الغضب

على وقع الانتفاضة التي تتفجر في الضفة المحتلة والقدس، وأمام مشهد الدماء التي تخضب أرض الوطن يومياً، يخرج على الشاشة فيلم من المؤسف القول أنه فلسطيني يحمل عنوان "صالون هدى" والذي يحتوي على مشاهد تــعـــري، وتدور قصته على فكرة "إسقاط فتيات في صالون سيدات للتعامل مع مخابرات الاحتلال "الإســرائيـلي".

غضب واستنكار واسع شهدته مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض فيلم "صالون هدى"، الذي أخرجه المخرج هاني أبو أسعد، فيما تقوم ببطولته "منال عوض" والتي تمثل دور هدى صاحبة الصالون.

ولم يحصد الفيلم الفلسطيني، سوى الغضب والاستنكار حيث يعد الأكثر بحثاً في الساعات الأخيرة لما يحتويه الفيلم على مشهد جريء يتم خلاله تجريد فتاة وشاب من ملابسهم وتصويرهم في أوضاع مخلة.

فيما تدور فكرة الفيلم، حول إسقاط الفتيات من قبل المخابرات الإسرائيلية، وتحويلهم إلى "عملاء وجواسيس" عبر محال تصفيف الشعر، من خلال ابتزازهم، حيث أن فتاة تُدعى هدى تمتلك محل لتصفيف الشعر في مدينة بيت لحم، تتردد أم شابة تدعى ريم على المحل بصورة دورية لتغيير قَصة شعرها، فتحاول هدى ابتزازها بعد تصويرها في مواضع مخلة، لتقوم بما هو ضد مبادئها وخيانة بلدها، وتنقلب الأمور رأسا على عقب، واكتشاف المقاومة الفلسطينية للأمر في النهاية.

بعد الضجة التي أثيرت في مواقع التواصل الاجتماعي خرجت وزارة الثقافة برام الله لنفي أي علاقة لها بفيلم "صالون هدى".





وقالت الوزارة في تصريح صحفي صادر عنها: لا علاقة لوزارة الثقافة بأي شكل من الأشكال بفيلم (صالون هدى)، ولم يدلِ وزير الثقافة بأي تصريح له علاقة بالفيلم.

وأكدت على رؤيتها بجوب وجود سينما وطنية شاملة ملتزمة بقضايا شعبنا ونضاله المشرف لاستعادة بلاده وتحريرها.

بدورها، أعربت رابطة الفنانين الفلسطينيين، عن خطورة مايجري مؤكدة أنها تلقت نبأ نشر الفيلم الفلسطيني "صالون هدى" الذي لاقى غضب شديد من قبل ابناء الشعب الفلسطيني عامة والوسط الفني الفلسطيني خاصة، لما فيه من مشاهد عارية مخلة بالقيم الاجتماعية والدينية في مجتمعنا الفلسطيني المحافظ.

ووفقاً للرابطة، يتضمن الفيلم قضية اسقاط الفتيات في صالونات التجميل من خلال تخديرهن وتصويرهن في اوضاع مخلة للآداب وابتزازهن من اجل اسقاطهن في العمالة والعمل لصالح الاحتلال .

ودانت رابطة الفنانين الفلسطينيين، هذا العمل المشين الذي يسيء للفن الفلسطيني الهادف الملتزم بالقيم الاخلاقية والمجتمعية.

وطالبت رابطة الفنانين الفلسطينيين الجهات القانونية المختصة وقف نشر هذا الفيلم ومنعه من العرض نهائيا، ومحاسبة كافة العاملين في انتاج واخراج وتمثيل هذا الفيلم، ومسائلتهم قانونيا.