تسريب بيانات 30 ألف طيار في سلاح جو الاحتلال بعد هجوم إلكتروني

نشر موقع إلكتروني لمجموعة من "الهاكرز" بيانات عن 30 ألف طيار وموظف في سلاح جو الاحتلال، وقد تضمنت تعريف كامل بالاسم وبطاقة الهوية ومكان السكن والرتبة في الجيش والبريد الإلكتروني.

وقامت المجموعة الإلكترونية الهجومية "leak the analyst" في الماضي بتسريب معلومات حساسة من شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية من بينها شركة "رافئيل".





وبحسب المصادر العبرية، فإنه من اللافت أن البيانات تضمنت معلومات عن العاملين الحاليين والسابقين في سلاح جو الاحتلال، ورتبهم ودورهم التشغيلي.

وقال خبير إسرائيلي في أمن المعلومات لصحيفة "إسرائيل اليوم" إن "هذه معلومات خطيرة عن الطيارين والفنيين والعاملين الدائمين والاحتياط، ويمكن الاطلاع على المعلومات التي قمنا بمراقبتها ومقارنتها بـ LinkedIn وفهم الكثير".

وأوضح الخبير الإسرائيلي قائلا "تبقى الأسئلة مفتوحة، من حصل على المعلومات، وهل هو مرتبط بدولة معادية؟".