بعد تهديدات حزب الله.. "اسرائيل" تخشى هجمات قد تطال منشآت المواد الخطرة

أكد تقرير "إسرائيلي" رسمي، أن “الجيش وقوات الطوارئ، ليسا مستعدين للتعامل مع الهجمات، التي قد تطال منشآت إسرائيلية تحوي مواد خطيرة، في حالة الحرب”.

وقال التقرير الصادر عن مراقب الدولة العبرية، نتنياهو إنجلمان، أمس الأربعاء، إن “هناك ثغرات في جاهزية مختلفة الهيئات "الإسرائيلية"، بما في ذلك الجيش، فيما يتعلق بحماية منشآت المواد الخطرة من الهجمات، والاستجابة لتداعياتها في حالة حدوث تسرب”.

وأضاف التقرير أن “التهديدات بشن الهجمات على منشآت المواد الخطرة، أصبحت أكثر خطورة في السنوات الأخيرة، بعد تهديد رئيس حزب الله اللبناني حسن نصر الله، باستهداف مصافي الكيماويات والنفط في منطقة خليج حيفا”.

وأشار التقرير إلى أنه خلال حرب عام 2006، أطلق حزب الله اللبناني، مئات الصواريخ على حيفا. ولفت إلى وجود “ثغرات معينة بمدى استعداد إسرائيل، للتعامل مع تهديد الطائرات بدون طيار التي يحتمل أن تستهدف منشآت المواد الخطرة”.

وقال مراقب الدولة، إنه “اكتشف أن مديرية التخطيط في الجيش الإسرائيلي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ التابعة لوزارة الدفاع، لم تصوغا تقييمًا محدثًا للتهديدات على الجبهة الداخلية منذ عام 2016”.