الرابطة تنظم إذاعة مدرسية بمدرسة معاذ بن جبل الإعدادية بغزة

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس 10/3/2022، إذاعة مدرسية لطلاب مدرسة معاذ بن جبل الإعدادية بمنطقة التركمان بغزة عن تعظيم القرآن الكريم وآدابه.

وتناول أحمد الغرابلي خلال كلمته، العديد من المحاور التي تسلط الضوء على القرآن الكريم بشكل عام وكيفية تعظيمه .

وأوضح الغرابلي، أن القرآن الكريم هو سلاح المؤمن وأن من يقرأه ويتدبره ينال منزلة عظيمة عند الله عز وجل.

من جانبه وجه مدير المدرسة الدكتور محمود سلامة شكره للرابطة الإسلامية على هذا اللقاء مشدداً على مكانة وعظمة القرآن الكريم في قلوبنا لاسيما أن كثيراً من الناس هجروه وابتعدوا عنه.