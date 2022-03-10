مهجة القدس تنعى والد الشهيد المجاهد محمود المقيد

تقدمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ من عائلة المقيد الكرام بعظيم التعازي والمواساة بوفاة المرحوم، الحاج/ عبد الرحمن حسن عبد القادر المقيد (أبو عماد) والد الشهيد المجاهد/ محمود عبد الرحمن المقيد.

وقالت المؤسسة أن المقيد وافته المنية صباح اليوم الخميس 07 شعبان 1443 هـ الموافق 10/03/2022م؛ بمشروع بيت لاهيا شمال غزة، عن عمر يناهز (75) عامًا قضاها طائعًا لله صابرًا محتسبًا.

وأضافت: سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الشهيد المجاهد محمود المقيد ولد بتاريخ 16/09/1985م، وكان أعزب؛ وهو أحد مجاهدي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، واستشهد بتاريخ 20/12/2001م.