تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس 10/3/2022، ارتفاعاً في سوق التعاملات الصباحية مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في فلسطين اليوم.

أسعار الذهب اليوم في فلسطين

ونقدم لكم أسعار الذهب في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضاً الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 208.51 شيكل $63.91

سعر الذهب عيار 22 191.14 شيكل $58.58

اسعار الذهب عيار 21 182.45 شيكل $55.92

اسعار الذهب عيار 18 156.39 شيكل $47.93

سعر الذهب عيار 14 121.63 شيكل $37.28

سعر الذهب عيار 12 104.26 شيكل $31.95

اسعار أوقية الذهب 6,485 شيكل $1,988

اسعار جنيه الذهب 1,460 شيكل $447.36

اسعار كيلو الذهب 208,513 شيكل $63,907

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

9 مارس 208.92 182.81 156.69 121.87 104.46

8 مارس 217.99 190.75 163.49 127.16 108.99

7 مارس 211.21 184.81 158.41 123.20 105.60

6 مارس 208.34 182.30 156.26 121.53 104.17

5 مارس 208.31 182.28 156.24 121.52 104.16

4 مارس 207.88 181.90 155.91 121.26 103.94

3 مارس 202.26 176.98 151.70 117.99 101.13

2 مارس 200.52 175.46 150.40 116.97 100.26

1 مارس 201.71 176.50 151.28 117.66 100.85

28 فبراير 196.85 172.25 147.64 114.83 98.43