الاحتلال يعتقل أحد كوادر الجهاد في رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس 10/3/2022، المحرر عبد الرحمن محمد الريماوي (29 عاماً)، من بلدة بيت ريما قضاء رام الله المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال منزله فجر اليوم، بصورة همجية وتخريبية، وقامت القوات بتفتيش البيت والعبث بمحتوياته وتحطيمها.

والمحرر الريماوي من كوادر حركة الجهاد الإسلامي وكان مسؤول "الرابطة الإسلامية" الإطار الطلابي للحركة في جامعة بيرزيت عام 2015م.

وتعرض للاعتقال في سجون الاحتلال، حيث أمضى 10 أشهر، كما تعرض للاعتقال أكثر من مرة في سجون أمن السلطة.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل حملة الاعتقالات والمداهمات لكوادر ونشطاء المقاومة في مدن وقرى الضفة المحتلة.