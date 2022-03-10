مهجة القدس تنعى والد الشهيد تامر زيارة

تقدمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ من عائلة زيارة الكرام بعظيم التعازي والمواساة بوفاة المرحوم الحاج/ خليل فرج خليل زيارة، (أبو طارق)

والد الشهيد المجاهد/ تامر خليل زيارة والذي وافته المنية مساء أمس الأربعاء 06 شعبان 1443 هـ الموافق 09/03/2022م؛ بمنطقة الشجاعية شرق مدينة غزة، عن عمر يناهز (76) عامًا قضاها طائعًا لله صابرًا محتسبًا.

سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الشهيد المجاهد تامر زيارة ولد بتاريخ 21/03/1977م، وكان أعزب؛ وهو أحد مجاهدي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، واستشهد بتاريخ 31/10/1993م.



