قادة الاحتلال يسخرون من تدمير دبابات روسية ويشبهوها بالدبابات المدمرة على تخوم غزة

رد المحلل العسكري في جيش الاحتلال، أمير بوخبوط، على سخرية ضباط الجيش "الإسرائيلي" من القوافل المدمرة للجيش الروسي، داعيًا إياهم للعودة بالذاكرة إلى الوراء والنظر لقوافلهم المدمرة على تخوم قطاع غزة.

وقال بوخبوط، في تغريدة على تويتر، "أسمع أن ضباطًا في الجيش الإسرائيلي لديهم الكثير ليقولوه عن قوافل الجيش الروسي؛ بعضهم يسخر وهو يشاهد مقاطع فيديو من أوكرانيا".

وأضاف، "عودوا إلى الوراء وتذكروا ما حدث هنا في الأعوام 2006 و2008 و2012 و2014"، في إشارة للحروب التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والخسائر الفادحة التي تكبدها هناك.

وتابع بوخبوط: "لن نتحدث عن الطريق إلى الحدود مع قطاع غزة، وكيف منعنا من عبورها خوفًا من الصواريخ، وتسائل: من الذي يحكم هذه المناطق؟.

وقال بوخبوط: "إذا كان هذا لا يكفي تذكروا ما تمر به ناقلات الجند المدرعة للجيش الإسرائيلي وكيف علقت على حدود غزة".

ووردت عشرات الردود الساخرة من الجيش الإسرائيلي على التغريدة التي نشرها المحلل العسكري الإسرائيلي، أمير بوخبوط.