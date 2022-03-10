إندونيسيا.. بركان "ميرابي" يثور ويسبب هلعاً ويُشرّد المئات

أفادت وكالة مواجهة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الخميس 10 مارس 2022، بأن بركان ميرابي ثار الليلة الماضية وقذف حمما ورماداً ودفع أكثر من 250 من السكان في المنطقة المحيطة إلى الرحيل.

وقالت وكالة الجيولوجيا الإندونيسية على "تويتر": "إن بركان ميرابي قذف سحبا ساخنة، وهي مزيج من الرماد والمواد البركانية، تدفقت بطول خمسة كيلومترات على جانبيه بين منتصف الليل والثانية صباحا بالتوقيت المحلي اليوم.

وبيّنت أن 253 من السكان في المنطقة المحيطة بالبركان في إقليم يوجيا كارتا غادروا منازلهم في حين غطى الرماد بعض القرى، ولم ترد أنباء عن إصابات أو قتلى حتى الآن.

ويُعد بركان ميرابي أحد أكثر البراكين نشاطا في إندونيسيا وكان مدرجا بالفعل على ثاني أعلى مستوى تحذير من الكوارث.

وكان آخر ثوران عنيف لهذا البركان في 2010 وأسفر عن مقتل أكثر من 350 شخصاً، وفق وكالة "رويترز".