غزة: 3 وفيات و( 215) إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس 10/3/2022، موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأجرت وزارة الصحة في قطاع غزة، 1029 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، فسجلت 3 حالات وفاة و( 215) اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 540 حالة جديدة.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 248099 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 4648 حالة، واجمالي المتعافين 241504 حالة، واجمالي الوفيات 1947 وفاة.

وبلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 69 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 49 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، واجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 670290 شخص.