1026 مريض بالفشل الكلوي في غزة وانتهاكات الاحتلال تهدد حياتهم

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس 10/3/2022، أن معاناة مرضى الكلى يعانون باستمرار جراء الحصار "الإسرائيلي" المشدد، لافتةً إلى وجود 1026 مريض بالفشل الكلوي.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمرضى الكلى، إلى أنه على مدار سنوات مضت ، وبمشاهد اشتدت قتامتها على مرضى الكلى في قطاع غزة ، عاش هؤلاء المرضى وقع الألم مرتين ، مرة بفقدانهم وظائف هذا المكون الرئيس في أجسامهم ، ومرة بنقص كبير في ادويتهم ومستهلكاتهم الطبية.

وقالت الوزارة:لم يعد الاحتفاء باليوم العالمي لمرضى الكلى في العاشر من ٱذار من كل عام مجرد يوم يستذكر فيه كيف نحافظ على الكلى ونجنبها عديد الامراض ، ولكن في هذا اليوم نقلب صفحات اختلطت مابين المعاناة وما بذلته وزارة الصحة في قطاع غزة من جهود استثنائية لتعزيز الرعاية الطبية لمرضى الكلى ، تلك الجهود التي أحدثت شقا كبيرا في جدار المعاناة والحصار."

وأضافت أن الجهود تفتح الأمل لـ 1026 مريض بالفشل الكلوي في غزة ، يتناوبون على جلسات غسيل الكلى في 7 مراكز مجهزة بالكوادر الطبية والتمريضية المؤهلة والمدربة وتحتوي على 197 جهاز غسيل كلوي بعدما كان مرضى قطاع غزة موزعين فقط في مركزين بهما فقط 62 جهاز غسي كلى.

ونوهت إلى أنه لم تتوقف تلك الجهود عند تعزيز الخدمة كما وكيفا حيث كان آخر تلك التعزيزات بدء العمل في مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى في شمال القطاع ، والذي يعتبر من المراكز النموذجية على خارطة تقديم الخدمة وخفف المعاناة عن مرضى شمال القطاع.

وتابعت: ليس ذلك وحسب ، بل تمكنت وزارة الصحة من اجراء عمليات زراعة الكلى في خطوة نوعية طموحة وضمن برنامج وطني انطلق عام 2013 واستمر بجدارة واقتدار تم خلاله اجراء 113 عملية زراعة كلى بمشاركة طواقمنا الطبية والتمريضية والتي انخرطت في عديد برامج التدريب محليا وخارجيا وبخطوات وثابة لتوطين الخدمة بكافة مقوماتها ، ولتكون جزءا من سلة الخدمات الجراحية التخصصية التي تقدمها وزارة الصحة .

وأكدت أن القلق والخوف يعتري الطواقم الطبية وكذلك مرضى الكلى بسبب استمرار الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة والذي يحول دون وصول الأدوية اللازمة لمرضى الفشل الكلوي او لهؤلاء الذين اجروا عمليات زراعة الكلى ويبقيهم الحصار أمام خطر عودتهم لجلسات الغسيل الطويلة بسبب غياب الادوية الضرورية لهم .

وجددت وزارة الصحة في قطاع غزة في اليوم العالمي لمرضى الكلى مطالبها لكافة الجهات المعنية بتوفير الاحتياجات الطبية من ادوية ومستهلكات لمرضى الفشل الكلوي وزراعة الكلى ، وضمان حصولهم على خدمة صحية متكاملة دون منغصات لطالما راح ضحيتها عديد المرضى وهم ينتظرون حبة دواء .



