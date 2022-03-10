طقس فلسطين: منخفض جوي وتساقط للبرد

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، صباح اليوم الخميس 10 مارس 2022، أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً إلى شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا، والرياح شمالية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا.

كما توقعت أن يكون الجو هذه الليلة، غائما جزئياً وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، الرياح شمالية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا.