أسعار الذهب اليوم في لبنان الأربعاء 9 مارس 2022

سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 10 مارس 2022، ويلاحظ فريقنا أن هناك اهتمام كبير عبر محركات البحث جوجل عن أسعار الذهب، لذلك قررت وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن تقدم لكم سعر الذهب في لبنان، لا سيما وجود اهتمام من قبل رجال الاعمال والتجار وأصحاب محلات الصاغة، حيث تراجع متوسط أسعار الذهب في لبنان مع بدء موجة هبوط لأسعار المعدن النفيس عالميا.

سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 10 مارس 2022



سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان

وتراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان، اليوم الخميس إلى نحو 96.676 ألف ليرة (63.93 دولار)،

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان، إلى نحو 84.594 ألف ليرة (55.94 دولار).



وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، نحو 72.508 ألف ليرة (47.95 دولار).

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 56.395 ألف ليرة (37.29 دولار).

سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان

وتراجع متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان، إلى مستوى 3.006 مليون ليرة (1988 دولارا).



سعر الاوقية الذهب اليوم في لبنان

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 676.751 ألف ليرة (447.49 دولار).